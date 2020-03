View this post on Instagram

Не хочу комментировать то, что сейчас происходит! Но я скажу одно, жаль что нам не удалось встретиться на ЧМ в Монреале!!!😔 Хотел вновь постараться подарить вам приятные эмоции! Сезон подошёл к завершению не с лучшими новостями, но я хочу сказать всем спасибо!❤️ Мои тренеры: @olga_glinka РУКАВИЦЫН.Е.В @molotovvalentin @andreiy_luka Благодарю вас, что вы идёте со мной через преграды! Не даёте упасть. Я вас ценю и Люблю! Вы дополнения меня и без вас не было бы ничего!❤️ Друзья и болельщики, которые верили и поддерживали на протяжении всего сезона!😊 Всю нашу команду @team_rukavitsin_official❗️ Мои родители, которые ВСЕГДА в тылу, но каждый бой вместе со мной! Вообще хороший сезон получился и я рад , что вы переживали приятные эмоции вместе со мной!😊 Будем набираться новым опытом! Спасибо друзья, Обнимаю вас!🤤 До скорых встреч ❤️. #ДмитрийАлиев