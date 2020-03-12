Чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев подвел итоги сезона, который завершился досрочно из-за вспышки коронавируса. Чемпионат мира в Монреале официально отменен.

Алиев не хочет комментировать то, что происходит в мире и сожалеет, ему не удалось встретиться на ЧМ в Монреале с болельщиками. Фигурист хотел вновь подарить приятные эмоции.

Алиев поблагодарил всех тренеров — Глинку, Рукавицына, Молотова, Луку. Сказал спасибо родителям и болельщикам.

«Вообще хороший сезон получился, и я рад, что вы переживали приятные эмоции вместе со мной! Будем набираться новым опытом! Спасибо друзья, обнимаю вас! До скорых встреч», — написал Алиев в инстаграме.

Чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти с 18 по 22 марта.