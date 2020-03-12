На территории Хлебозавода в Москва состоялась тренировка с участием фигуристки Алина Загитова. Событие прошло в рамках презентации новых тренировочных кроссовок Puma Zone XT. В массовой тренировке приняли участие свыше 150 человек.

Загитова приняла участие в третьем этапе тренировки, проведя растяжку в качестве заминки. После тренировки фигуристка сделала массовое селфи.

Напомним, Загитова сотрудничает с Puma уже год — с прошлого февраля.

Ранее спортсменка сообщала, что не собирается завершать карьеру и хочет вернуться к соревнованиям в следующем сезоне.

Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.