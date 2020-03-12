Российская фигуристка Александра Трусова показала видео с тренировки, где она выполняет произвольную программу с пятью четверными прыжками. Фигуристка готовилась к чемпионату мира в Монреале.

На видео в ходе программы Трусова выполняет четверной флип, четверной сальхов, четверной лутц, каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов и четверной тулуп.

Отметим, что в завершившимся сезоне россиянка ни разу не исполняла чисто пять четверных прыжков в произвольной программе на соревнованиях.

Турнир в Монреале должен был пройти с 16 по 22 марта. Соревнования были отменены из-за вспышки коронавируса.