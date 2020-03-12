Российская фигуристка Алёна Косторная после чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале выложила пост в инстаграме, в котором рассказала, что не расстраивается.
«К сожалению, из-за ситуации с вирусом мы не смогли показать свои программы в Монреале, но мы не расстраиваемся и продолжаем тренироваться», — написала фигуристка под видео, где она тренируется в спортзале.
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К сожалению из-за ситуации с вирусоммы не смогли показать свои программы в Монреале, но мы не расстраиваемся и продолжаем тренироваться✊🏻✊🏻✊🏻✊🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻 Unfortunately, due to the virus situation, we were not able to show our programs in Montreal, but we are not upset and continue to work✊🏻✊🏻✊🏻✊🏻 ✌🏻✌🏻✌🏻⛸
Юбилейный ЧМ должен был пройти в 110-й раз с 16 по 22 марта. Соревнование отменило правительство провинции Квебека по рекомендации Министерства здравоохранения.
Исходя из заявления Международного союза конькобежцев (ISU), чемпионат мира по фигурному катанию может пройти не ранее октября.
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