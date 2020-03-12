Российская фигуристка Алёна Косторная после чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале выложила пост в инстаграме, в котором рассказала, что не расстраивается.

«К сожалению, из-за ситуации с вирусом мы не смогли показать свои программы в Монреале, но мы не расстраиваемся и продолжаем тренироваться», — написала фигуристка под видео, где она тренируется в спортзале.

Юбилейный ЧМ должен был пройти в 110-й раз с 16 по 22 марта. Соревнование отменило правительство провинции Квебека по рекомендации Министерства здравоохранения.

Исходя из заявления Международного союза конькобежцев (ISU), чемпионат мира по фигурному катанию может пройти не ранее октября.