К сожалению из-за ситуации с вирусоммы не смогли показать свои программы в Монреале, но мы не расстраиваемся и продолжаем тренироваться✊🏻✊🏻✊🏻✊🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻 Unfortunately, due to the virus situation, we were not able to show our programs in Montreal, but we are not upset and continue to work✊🏻✊🏻✊🏻✊🏻 ✌🏻✌🏻✌🏻⛸