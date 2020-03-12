Из-за вспышки коронавируса по всему миру отменили множество соревнований. Поставлены на паузы сезоны в НХЛ, НБА, отменены матчи баскетбольной Евролиги и национальные чемпионаты по футболу. Под угрозой Лига чемпионов и Евро-2020.

Этап Кубка мира в Ослов по биатлону отменен

Власти норвежского Осло приняли решение отменить заключительный этап Кубка мира по биатлону из-за вспышки коронавируса. По словам генерального менеджера ЭКМ в Холменколлене Кристин Вестгрен Сетерой, невероятно грустно, что пришлось отменить гонки, однако организаторы на 100 процентов поддерживают это решение.

Сезон в НХЛ поставлен на паузу

Национальная хоккейная лига официально объявила о приостановке сезона в связи с угрозой распространения коронавируса. Все команды получили соответствующие уведомления. По словам комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, лига пытается следовать рекомендациям экспертов здравоохранения и местных властей

Черчесов продлил контракт со сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подписал новое соглашение с национальной командой. По новому сроку он будет работать со сборной еще почти два года — новый контракт действует 30 декабря 2022 года.

Бе победил в спринте в Контиолахти

В финском Контиолахти завершился мужской спринт в рамках восьмого этапа Кубка мира. Соревнования проходили без зрителей из-за вспышки коронавируса. Победу одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Он великолепно прошел два огневых рубежа и быстрее всех был на трассе. Лучший из россиян Елисеев стал 14-м.

«Йокерит» сыграет со СКА без зрителей

Финский «Йокерит» на своем официальном сайте сообщил, что проведет домашние матчи плей-офф Кубка Гагарина без зрителей на трибунах «Хартвалл Арены». До этого власти Финляндии запретили массовые мероприятия, которые превышают 500 человек. Как отметила пресс-служба клуба, здоровье людей всегда имеет самый высокий приоритет.

«Зенит» отменил поездку на матч Евролиги

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» не вылетел во Францию на матч регулярного чемпионата Евролиги против АСВЕЛА. Сегодня, 12 марта, турнир официально приостановили. Как сообщили в пресс-службе клуба телеканалу «Санкт-Петербург», «Зенит» отказался от вылета во Францию еще до официальной приостановки турнира.

В НБА приостановили сезон

Игроки команды «Юта Джаз» сдали положительный тест на коронавирус. Первым стал француз Руди Гобер, затем коронавирус обнаружили у звезды команды Митчелла. В НБА решили поставить сезон на паузу.