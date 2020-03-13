Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал свое мнение по поводу отказа российских биатлонистов из сборной выступать в чемпионате страны.

«Я считаю безобразием тот факт, что наши лидеры и сборная в полном составе не участвуют в чемпионате страны», — заявил Васильев, добавив, что биатлонисты сборной обязаны это делать, а не когда приезжают два человека от основы, а остальные ссылаются на долгий сезон.

«Давайте сравним наших дорогих биатлонистов с хоккеистами или баскетболистами, которые проводят 70-80 игр за сезон. Там что-то никто не плачет и не жалуется на усталость», — заявил Васильев в интервью порталу «Известия».

Напомним, ранее свое участие в чемпионате России в Ханты-Мансийске подтвердил Александр Логинов.