Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала о том, как на новости о коронавирусе реагируют в США.

Фигуристка написала пост в «Инстаграм», где отметила, что новости читать все тревожнее.

«Мы сейчас в США, тут тоже нет антисептика, люди запасаются продуктами, предметами гигиены, все на нервах и напряжённо вглядываются в каждого, кто чихнёт», — написала Волосожар, добавив, что президент США Дональд Трамп запретил въезд в США из Европы.

«Надеюсь хотя бы выезд не закроют… Я привыкла позитивно смотреть на мир, но сложно не замечать окружающей паники», — написала Волосожар, попросив своих подписчиков рассказать, что из-за коронавируса случилось в их странах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Волосожар (@fire_bird) 12 Мар 2020 в 11:43 PDT

Напомним, из-за коронавируса по всему миру отменяются спортивные мероприятия, в том числе, был отмене чемпионат мира по фигурному катанию.