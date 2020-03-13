На восьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти сегодня, 13 марта, состоится женская спринтерская гонка на 7,5 километров.

Начало гонки назначено на 17:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

Отметим, вчера стало известно о том, что девятый этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене, Норвегия, отменен, таким образом, заключительным этапом в этом сезоне станет именно этап в Контиолахти, Финляндия, на нем будут разыграны Большой хрустальный глобус и Малые хрустальные глобусы.

Незадолго до мужской спринтерской гонки финское правительство распорядилось проводить массовые мероприятия без зрителей, людей вывели с трибун, однако некоторые фанаты все-таки проникли на трассу. Женский спринт пройдет также без зрителей.