Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о высказываниях президента СБР Владимира Драчева по поводу ушедшей эпохи Евгения Гараничева.

Слова Васильева приводит портал «Известия». По мнению эксперта, дело не в словах президента СБР, а в результатах спортсмена.

«Если по спортивному принципу Гараничев отберется в основу сборной после контрольных стартов, то неважно, сколько ему будет лет в тот момент», — сказал Васильев, отметив, что такая же ситуация и с молодыми спортсменами: если не дотягивают до уровня Кубка мира, за уши их тянуть не надо.

«Иными словами, всё будет зависеть только от Евгения, а не от мнения Драчева», — заключил Васильев.

Напомним, в этом сезоне Евгений Гараничев ни разу на Кубке мира не попал в десятку сильнейших по итогам гонки. Владимир Драчев высказал мнение, что «время Гараничева проходит».