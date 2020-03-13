Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о том, надо ли Екатерине Юрловой-Перхт завершать карьеру.

В интервью порталу «Известия» Васильев отметил, что результаты Юрловой-Перхт говорят о том, что она абсолютный лидер женской российской команды. «Насколько я знаю, Катя пока не собирается заканчивать», — сказал Васильев, добавив, что Юрлова единственной из девушек реально боролась за медали в личных гонках на чемпионате мира и до подиума не хватило совсем немного.

По мнению Васильева, Юрлова — очень опытная спортсменка и вполне может держать высокий уровень до Олимпийских Игр 2022 года в Пекине. «Несмотря на свой статус, Катя пока ни разу не участвовала в Олимпийских играх, и это надо исправить», — сказал Дмитрий Васильев.

Напомним, Екатерине Юрловой-Перхт сейчас 35 лет.