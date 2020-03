Болельщики, спортсмены, журналисты и спортивные федерации страдают из-за отмены чемпионата мира по фигурному катанию. Из-за пандемии коронавируса теперь ближайший старт, где можно будет увидеть фигуристов сборной России — шоу «Россия, вперед» в Мегаспорте, разбитое, к слову сказать, на два представления ради того, чтобы не превышать максимально допустимое количество зрителей — пять тысяч.

А пока петербургские небеса плачут дождем из-за того, что Трусова, Щербакова и Косторная не заняли весь пьедестал мирового первенства, Nevasport вспоминает по-настоящему жаркое ледовое шоу Елизаветы Туктамышевой.

Прославленного трио на петербургском льду не оказалось — зато его заменила «новая ВиаГра» — компания из организатора шоу Елизаветы Туктамышевой, ветерана российской фигурки Алены Леоновой и новоиспеченного хореографа Бетины Поповой.

Жгла Туктамышева и в одиночку,

и на пару с тренером.

На шоу был представлен весь цвет мужского одиночного катания России. Перед отлетом в США для подготовки к ЧМ, который в итоге так грустно не состоялся, в Петербурге выступил чемпион Европы-2019 Дмитрий Алиев.

Порадовал дам сразу после 8 марта и юный Макар Игнатов.

Радостно встретили поклонницы пропустившего сезон из-за синусита Михаила Коляду.

А провалившийся на ЧЕ Александр Самарин снова показал свое настоящее лицо, сбросив маску Джокера.

Поучаствовали в шоу и лучшие спортивные пары России: Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Отмена ЧМ, несомненно, выбила из колеи спортсменов, для которых чемпионат в Канаде должен был стать первым стартом подобного уровня, и, возможно, слегка обрадовала тех, кто на соревнования не отобрался. Но кто бы что ни говорил, фигуристы продолжают ставить новые программы и готовиться уже к следующему сезону, ведь Show must go on!