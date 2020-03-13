Российский фигурист Артур Даниелян отреагировал на отмену чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале.

В своем «Инстаграме» Даниелян написал пост, в котором отметил, что ему очень обидно, что чемпионат мира в Монреале отменили. «Это правильное решение, которое обезопасит здоровье каждого, кто должен был бы присутствовать там», — написал Даниелян.

По мнению фигуриста, расстраиваться не стоит, это всего лишь очередной этап, который надо преодолеть. «Мой сезон завершен. Мы приступаем к постановкам программ,и доведению новых элементов до нужного уровня», — отметил фигурист, добавив, что безмерно счастлив из-за прошедшего сезона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artur Danielyan (@artur_danielyan17) 12 Мар 2020 в 2:20 PDT

Отметим, Артур Даниелян начинал сезон по юниорам и мог отобраться на юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, однако сделал выбор в пользу взрослого чемпионата мира. В команду он попал благодаря второму месту на чемпионате России в Красноярске, затем выиграл серебро чемпионата Европы.