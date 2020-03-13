Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Йоханнес Бё высказал свое мнение по поводу отмены этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене, Осло.

Слова Бё приводит портал Biathlon.com.uа. «Решение об отмене этапа в Хольменколлене и завершении сезона здесь, в Контиолахти, стало и для нас большой новостью», — сказал биатлонист, добавив, что команда следит за новостями и складывающейся ситуацией вокруг коронавируса.

По словам Бё, ситуация в Норвегии становилась хуже с каждым часом, а перед стартом спринта биатлонистам передали, что в их стране закрывают все школы и общественные центры, а также велика вероятность закрытия аэропортов. «Весь мир встревожен, посмотрим, что будет дальше», — сказал Бё.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса этап Кубка мира по биатлону в Норвегии отменили, завершение сезона пройдет в Контиолахти, Финляндия.