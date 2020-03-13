Менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о том, что коронавирус не помешает проведения титульного боя россиянина против американца Тони Фергюсона.

По словам Абдель-Азиза, дома люди также нуждаются в развлечениях.

«Ребята, бой Хабиба против очкарика состоится 18 апреля. UFC всегда найдут выход из положения. Бой пройдет с фанатами или без», — написал менеджер Нурмагомедова в своем «Твиттере».

Ранее бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном срывался уже несколько раз из-за множества причин.

Отметим, из-за пандемии коронавируса по всему миру отменяются массовые мероприятия, в частности, многие спортивные состязания. В Европе приостановлен ход топ-чемпионатов по футболу, в Канаде отменили ЧМ по хоккею, фигурному катанию и кёрлингу, в Австралии не состоится первый этап Гран-при Формулы-1.