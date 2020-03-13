Сборная Канады по лыжным гонкам не примет участия в домашнем этапе Кубка мира по лыжам в Квебеке в связи с пандемией коронавируса.

Информация об этом появилась на официальном сайте федерации лыжных гонок Канады. Руководство сборной приняло решение, чтобы обеспечить безопасность и здоровье собственных спортсменов. Также Канада выражает солидарность с другими отказавшимися от североамериканских этапов лыжными сборными.

Ранее от поездки в Северню Америку из-за коронавируса отказалась сборная Норвегии, затем сборная Швеции, позже снялись команды Германии, Финляндии, Великобритании, Чехии и США.

Отметим, этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке станет последним в текущем сезоне — ранее из-за пандемии коронавируса были отменены этапы в Миннеаполисе, США, и в Кэнморе, Канада. Соревнования в Квебеке пройдут с 14 по 15 марта.