Российский биатлонист Никита Поршнев рассказал о том, что для него завершился международный сезон.

В своем блоге в «Инстаграме» Поршнев написал обращение к болельщикам. Биатлонист поблагодарил фанатов за преданность и любовь к биатлону, а также всю команду сборной, сервис-бригаду и сотрудников «Матч ТВ», которые помогают спортсменам на всех этапах Кубка мира.

«Буду тренироваться, чтобы в следующем году быть сильнее. Всем здоровья!», — написал биатлонист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Никита Поршнев (@porshnev.nikita) 12 Мар 2020 в 2:11 PDT

Напомним, этот сезон завершится этапом Кубка мира в Контиолахти. В спринте в Финляндии Никита Поршнев занял 62-е место и не попал в заключительную личную гонку сезона — мужской пасьют. Ожидается, что спортсмен примет участие в чемпионате России.