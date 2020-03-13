Российская фигуристка Станислава Константинова исключена из списка кандидатов в резервную сборную России по фигурному катанию на следующий сезон.

Соответствующий приказ появился на сайте Министерства спорта Российской Федерации.

Напомним, в текущем сезоне Станислава Константинова получила два этапа серии Гран-при, выступив на турнире Skate America в Лас-Вегасе, а также на Rostelecom Cup в Москве. На обоих турнирах Константинова заняла 11-е места из 12 участников. На чемпионате России в Красноярске Константинова стала лишь 13-й, спустя полтора месяца она сменила тренера, уйдя от Валентины Чеботаревой.

В резерв сборной России тем же документом была включена Анастасия Гулякова, выигравшая финал Кубка России в этом сезоне и занявшая 7-е место на чемпионате России.