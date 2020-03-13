Пандемия коронавируса добралась и до спортсменов. Несмотря на большие меры предосторожности, некоторые спортсмены все равно подхватили вирус и вынуждены были самоизолироваться.

Первые тревожные данные пришли пару дней назад из туринского «Ювентуса», там вирус подхватил Даниэле Ругани. Некоторые СМИ сообщали и о том, что заразился также Пауло Дибала. В «Сампдории» сообщили, что коронавирус подхватил Маноло Габбьядини.

В Английской Премьер-лиге коронавирус подтвердился у полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои, а также у главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Сегодня, 13 марта, «Чесли» сообщил о том, что Хадсон-Одои выздоровел.

На карантине также оказались баскетбольный и футбольный «Реал» — у двух баскетболистов из команды нашли коронавирус.

На инфографике от Nevasport можно увидеть спортсменов, которые подхватили коронавирус: