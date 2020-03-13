Российский нападающий хоккейного клуба «Даллас Старз» Александр Радулов в ближайшее время сдаст тест на коронавирус, об этом сообщил генеральный менеджер команды Джим Нилл.

Слова Нилла цитирует портал Dallas News. «Мы проверим его. Он в порядке, он вернулся. Что бы у него ни было, он справился без проблем. Коронавирус это или нет? Мы должны подождать, пока он пройдет тест», — сообщил Нилл.

Ранее Александр Радулов пропустил две игры регулярного чемпионата из-за болезни. Сам игрок заявлял в своем «Инстаграме», что здоров и у него нет никакого вируса.

Напомним, ранее руководство НХЛ приняло решение приостановить регулярный чемпионат в связи с пандемией коронавируса. Ранее несколько матчей в НХЛ прошли без зрителей.