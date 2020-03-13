Коронавирус зачехлил все хоккейные баталии на планете. Посмотреть шайбу высокого уровня теперь можно только в КХЛ. Это уже причина, чтобы начать смотреть матчи любителям хоккея в Северной Америке. Nevasport находит их еще пять.

В разы больше русских игроков

В нынешнем сезоне НХЛ было задействовано 72 русских хоккеиста — это рекорд для россиян в главной лиге мира. Раз уж американцам так полюбилось смотреть на русских, можно сделать это, посмотрев плей-офф Кубка Гагарина. Там их по-прежнему намного больше. А скауты НХЛ могут кого-то и заприметить в свой состав.

Возможная серия СКА — ЦСКА

Вероятный финал Запада — классика русского хоккея последних пяти лет. СКА и ЦСКА собрали самые мощные составы в лиге и последние несколько сезонов неизменно натыкаются друг на друга в решающем матче плей-офф на Западе. Нынешняя серия (если команды туда доберутся) обещает быть зрелищной и интересной. ЦСКА последних трех лет силен априори, а СКА преодолел кризис начала сезона и выглядит не хуже москвичей.

Канадцы в Ак Барсе и «Барысе»

В главных клубах на Востоке ключевую роль играют канадские легионеры, большинство из которых имеют опыт выступления в НХЛ. Джастин Азеведо, Мэтт Фрэттин и Патрис Кормье являются ударной тройкой казанского клуба и статистическими лидерами команды Дмитрия Квартальнова. А в «Барысе» действуют сразу 6 (!) канадских игроков. Главный среди них Кордан Найт с 41 очком был лучшим бомбардиром клуба из Нурсултана. Ключевую роль играют защитник Даррен Дитц и голкипер Эдвард Паскаль. На хорошем счету нападающие Джесси Блекер, Дастин Бойд и Кертис Волк.

Кирилл Капризов — будущая звезда «Миннесотты»

Главная звезда лиги прямо сейчас — без пяти минут игрок НХЛ. Капризов проводит очередной отличный сезон, став лучшим бомбардиром «регулярки» с 61 очком. В следующем году он наверняка поедет в «Миннесотту», которой был задрафтован еще в 2015 году. Пока болельщики этого клуба могут заценить талантливого форварда в самых ответственных матчах этого сезона.

Посмотреть на соотечественников — Брайан О’Нил и Стив Мозес

Единственные представители США в КХЛ играют за финский «Йокерит». И оба на хорошем счету. О’Нил и вовсе является одним из двух лучших бомбардиров команды с 48 очками. Мозес тоже когда-то был бомбардиром, но затем съездил в СКА, где и сдулся. Прошлый сезон у Стива получился неплохим (40 очков), а вот в этом американец нерезультативен (17 очков).