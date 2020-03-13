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  • 14:34,  13 марта 2020
Баскетбол
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СМИ: Единая лига ВТБ приостановила сезон из-за коронавируса

бк зенит
БК "Зенит". Фото: basket.fc-zenit.ru

Единая лига ВТБ приняла решение о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса.

Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат».

Ранее стало известно, что в НБА приостановили сезон минимум на месяц, аналогичное решение о временной приостановке сезона было принято в Евролиге, были отменены все турниры под эгидой ФИБА.

На карантин ушел баскетбольный «Реал», в команде коронавирусом заразилось два игрока.

В других видах спорта также массово отменяются и приостанавливаются соревнования. Руководство НХЛ приняло решение приостановить регулярный чемпионат в связи с пандемией коронавируса, в Канаде отменены несколько этапов Кубка мира по лыжам, чемпионат по фигурному катанию, женские чемпионаты мира по хоккею, керлингу.

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