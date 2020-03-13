СМИ: Единая лига ВТБ приостановила сезон из-за коронавируса

Единая лига ВТБ приняла решение о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса.

Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат».

Ранее стало известно, что в НБА приостановили сезон минимум на месяц, аналогичное решение о временной приостановке сезона было принято в Евролиге, были отменены все турниры под эгидой ФИБА.

На карантин ушел баскетбольный «Реал», в команде коронавирусом заразилось два игрока.