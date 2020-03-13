Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что предстоящий чемпионат России по лыжным гонкам состоится без зрителей из-за вспышки коронавируса. Турнир должен пройти в Тюмени с 28 марта по 5 апреля. Губерниев потроллил организаторов.

«Чемпионат России по лыжам в Тюмени пройдёт без зрителей! Хорошо бы узнать у организаторов, сколько они продали билетов на момент отмены?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что 16-й этап Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе (Канада) официально отменен.

Вспышка коронавируса была отмечена в Китае в конце 2019 года. По разным данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. Из-за карантина отменилось множество спортивных мероприятий.