Фланговый полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, ранее заболевший коронавирусом, рассказал в твиттере, что выздоровел. С момента появления первых симптомов прошла неделя.

Как вы, наверное, знаете, в последние дни у меня был вирус, от которого я вылечился. Я последовал правилам и изолировал себя от всех на неделю. Рассчитываю, что скоро всех увижу и очень скоро вернусь на поле», — написал футболист.

Отметим, что симптомы простуда появились у Хадсона-Одои 9 марта. После этого он не посещал тренировочную базу «Челси». Все контактировавшие с 19-летним англичанином отправились на карантин.

Напомним, что из-за коронавируса матчи европейских чемпионатов проходят при пустых трибунах. Есть вероятность полной отмены игры в АПЛ, поскольку заболел главный тренер «Арсенала» Микел Артета.