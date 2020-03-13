УЕФА объявил о своем решении поставить на паузы текущие розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Все еврокубковые матчи на следующей неделе не состоятся.

УЕФА подчеркивает, что о дате их проведения будет объявлено позже. Как и другие отмененные события, данное решение связано со вспышкой коронавируса в Европе.

Ранее в связи с увеличением количество заражённых, в ряде стран играли матчи без зрителей. Позже были остановлены национальные турниры. Без болельщиков прошли матчи Лиги чемпионов «Валенсия»-«Атланта» и ПСЖ-«Боруссия».

Большое распространения коронавируса произошло в Китае в конце прошлого года. По разным данным, от него скончалось более 4,5 тысяч человек. При количестве заразившихся более 70 тысяч. В текущее время вирусом инфицировано более 134 тыс. человек.