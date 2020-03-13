Все европейские матчи по волейболу Европе, проходящие под эгидой европейской волейбольной конфедерации, приостановлены до 3 апреля. Это связано из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

В данном решении есть и исключение. Полуфинальные матчи мужского кубка CEV между новосибирским «Локомотивом» и петербургским «Зенит» будут сыграны, как и было запланировано. Это связано с тем, что обе команды представляют одну страну, где пока не происходит отмена соревнований. Игры должны пройти по календарю — 19 в Новосибирске и 26 марта в Санкт-Петербурге.

Вспышка коронавируса была выявлена в Китае в конце 2019 года. По разным данным, от него умерло более 4,5 тыс. человек. из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В данный момент в мире вирусом заражено более 134 тысяч человек.