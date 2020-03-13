Петербургский «Зенит» сегодня, 14 марта, сыграет с екатеринбургским «Уралом» матч 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Отметим, игра пройдет со зрителями. С 16 марта, понедельник, в Петербурге вступает в силу запрет на проведение массовых мероприятий численностью до 1 тысячи человек. Таким образом, следующие несколько игр в Петербурге «Зенит» проведет без зрителей (запрет действует до 30 апреля), однако на игре с «Уралом» еще будут присутствовать болельщики.

Европейские чемпионаты и вовсе приостановлены: на данный момент об официальной приостановке сезона объявили в Ла Лиге, Серии А, Лиге 1, АПЛ. Ожидается, что в скором времени приостановится сезон и в Бундеслиге.