В финском Контиолахти на этапе Кубка мира по биатлону сегодня, 14 марта, пройдет мужской пасьют.

Начало гонки запланировано на 15:45 по московскому времени. На стадион зрителей не пустят — такое распоряжение о массовых мероприятиях выпустило финское правительство.

Первым из россиян в гонку убежит Матвей Елисеев, он будет проигрывать лидеру 59 секунд, с 18-го номера будет стартовать Александр Логинов, уступивший в спринте 1 минуту и 13 секунд. Евгений Гараничев будет проигрывать 1 минуту и 37 секунд, Эдуард Латыпов — минуту и 45 секунд. Карим Халили уйдет на дистанцию с почти двухминутным отставанием. Никита Поршнев в пасьют не попал.

Отметим, этап в Контиолахти станет заключительным в рамках Кубка мира, поскольку следующий этап в Осло был отменен.