В Контиолахти (Финляндия) продолжается этап Кубка мира по биатлону. В 17:30 по московскому времени стартовала женская спринтерская гонка на 7,5 километров с двумя огневыми рубежами. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Сборную России будут представлять четыре спортсменки. Ирина Старых отправится на дистанцию под 30-м номером, Светлана Миронова — под 38-м. Екатерина Юрлова-Перхт начнет гонку 58-й, Кристина Резцова — 88-й.

По итогам спринта будет сформирован стартовый лист на гонку преследования, которая состоится в субботу, 14 марта.

Напомним, Кубок мира по биатлону завершится досрочно, так как заключительный этап в норвежском Холменколлене был отменен из-за пандемии коронавируса.