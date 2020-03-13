Итальянская биатлонистка Доротея Вирер обратилась к соотечественникам в связи с пандемией коронавируса.

Спортсменка поддержала жителей Южного Тироля и всей Италии, а также посоветовала не нарушать предписанные меры безопасности.

«Рекомендую всем соблюдать меры безопасности и оставаться дома», – написала Вирер в историях своего «Инстаграма».

Напомним, вспышка коронавируса возникла в декабре 2019 года в Китае. На данный момент жертвами заболевания стали более 4,5 тысяч человек по всему миру. Общее число заразившихся превышает 126 тысяч, из них 67 тысяч выздоровели.