Пресс-служба петербургского «Зенита» сообщает, что клуб примет меры, чтобы обезопасить болельщиков во время матча с «Уралом» в 22-м туре чемпионата России по футболу.

Ранее сообщалось, что матч в Санкт-Петербурге состоится при зрителях. Как утверждает РИА «Новости», клуб учитывает сложившуюся ситуацию и проводит подготовку к игру с учетом всех рекомендаций Роспортребнадзора по минимизации рисков.

«В день игры на «Газпром Арене» клуб примет все необходимые меры, чтобы обезопасить здоровье зрителей и участников матча», — сообщает пресс-служба «Зенита».

Напомним, игра будет проходить в субботу, 14 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. С 16 марта в городе вступит в силу запрет массовых мероприятий с численностью более одной тысячи человек.