Выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на юниорском чемпионате мира в Таллине впечатлило Диану Пикассо, внучку испанского художника Пабло Пикассо.

Россиянка завоевала золотую медаль соревнований, исполнив два четверных прыжка в произвольной программе. В короткой программе она выступала в образе «Девочки на шаре», прототипом которой стала девочка-гимнастка с известной картины Пикассо.

«Какое достижение! Камила самым прекрасным образом отдала дань уважения «Девочке на шаре». Поздравляю, дорогая Камила!» – написала внучка художника.

Напомним, серебряную медаль завоевала еще одна россиянка Дарья Усачева. Обе фигуристки тренируются в московской школе «Самбо-70» под руководством Этери Тутберидзе.