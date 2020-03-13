Матч «Зенит» — «Урал» должен пройти сегодня, в субботу, при зрителях. Вполне возможно, что это будет последняя игра перед приостановкой чемпионата на несколько недель — если такое решение будет принято в связи с пандемией коронавируса.

В матче с «Уралом» Сергею Семаку придется обойтись без колумбийского опорника Вильмара Барриоса, перебравшего предупреждений на игре с «Уфой». В какой-то степени Семаку теперь будет проще в плане лимита на легионеров — теперь возможно одновременное появление на поле Дугласа Сантоса, Дриусси, Малком и Азмуна.

Скорее всего, Семак отправит Юрия Жиркова на левый край обороны, а Дуглас Сантос займет место в центре поля, где бразилец уже неоднократно играл на старте чемпионата.

В центр обороны должен вернуться Бранислав Иванович, отбывший дисквалификацию в игре с «Уфой». Капитан «Зенита» сыграет в паре с Ярославом Ракицким. Справа в защите в этой части сезона безальтернативно играет Вячеслав Караваев. Андрей Лунев займет место в воротах.

После двух безголевых матчей подряд Семаку, казалось, нужно что-то придумать в нападении. Однако тренер вряд ли станет что-то выдумывать. «Зенит» обратится к проверенной связке в центре нападения «Дзюба под Азмуном». По краям атаки есть простор для выхода с первых минут Малкома (справа) и Дриусси (слева). Рядом с Дугласом Сантосом в центре полузащиты расположится Магомед Оздоев.

Состав «Зенита» в матче с «Уралом» (версия Nevasport): Лунев — Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков — Дуглас Сантос, Оздоев — Дриусси, Малком — Дзюба, Азмун