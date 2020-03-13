Российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что не собирается возвращаться в Москву в ближайшее время.

В интервью Eurosport теннисист заявил, что летит в Монако. «Там, если я правильно смотрел, всего лишь один подтверждённый случай коронавируса, и это было ещё до того, как я улетел. Думаю, там безопасно», — сказал Медведев.

Также теннисист сообщил, что получил рекомендации от АТР. Все они сводятся к тому, чтобы чаще мыть руки и не здороваться ни с кем за руку, пояснил Медведев. Он добавил, что рекомендаций значительно больше, но эти — самые главные.

Напомним, в четверг, 12 марта, АТР объявила об отмене всех турниров на предстоящие шесть недель из-за угрозы распространение коронавируса. На данный момент число жертв заболевания превысило 4,5 тысячи.