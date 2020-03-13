Японская фигуристка Марин Хонда определилась с музыкой, под которую будет исполнять короткую программу в следующем сезона.

Спортсменка выбрала композицию «I’m an Albatraoz» в исполнении шведского музыканта Арона Микеля Экберга, известного под сценическим псевдонимом AronChupa. Хонда намерена представить новую программу 4 апреля в рамках фестиваля фигурного катания в Нагое.

Марин Хонда является чемпионка мира среди юниоров 2016-го года, вице-чемпионкой мира среди юниоров 2017-го, бронзовой медалисткой финала ЮГП-2015, победительница юниорского Кубка Азии-2016.

Напомним, сезон-2019/20 завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале, не состоится.