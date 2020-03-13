Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков оценил состояние здоровья Андрея Ларькова, который пропустил марафон в Норвегии из-за болезни.

Глава ФЛГР Елена Вяльбе сообщала, что после возвращения в Россию Ларьков должен был сдать анализ на коронавирус.

«Ничего там особенного нет, обычное ОРЗ, коронавируса нет. Температура пока держится, но она невысокая вплоть до того, что он ее не ощущает», — сказал Перевозчиков, слова которого приводит ТАСС.

Тренер отметил, что Ларьков уже приступил к тренировкам, сейчас он катается в спокойном режиме. По словам Перевозчикова, после полного выздоровления они со спортсменом скорректируют план подготовки к чемпионату России.

Напомним, чемпионат России будет проходить в Тюмени без зрителей.