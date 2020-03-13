Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что биатлонный сезон-2019/20 может быть завершен уже сегодня, 13 марта. По его информации, женский спринт может стать заключительной гонкой.

«Активно ходят разговоры в пресс-центре Контиолахти о том, что сегодняшняя биатлонная гонка может стать последней в сезоне! Ждём инфы», — написал Губерниев в телеграме.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса соревнования в Контиолахти (Финляндия) проходят без зрителей. Ранее IBU объявил об отмене заключительного этапа Кубка мира, который должен был состояться в Холменколлене (Норвегия).

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в декабре 2019-го года. На данный момент число погибших превышает 4,5 тыс человек.