Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что решение о составе команды на ближайший сбор будет задержано на два дня.

Тренер пояснил, что необходимо дождаться видеоконференции с участием УЕФА и 55 национальных ассоциаций, которая состоится 17 марта.

«Состав команды на ближайший сбор планируем объявить на следующий день, 18 марта», — сказал Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.

Черчесов объяснил, что обычно тренерский штаб объявляет список игроков за неделю до сбора. Ситуация, сложившаяся в мировом футболе из-за вспышки коронавируса, заставила внести коррективы.

«Национальные федерации Швеции и Молдавии уже объявили о том, что контрольные матчи с участием сборной России пройдут 28 и 31 марта без зрителей», — добавил Черчесов.