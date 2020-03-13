Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал отмену заключительных этапов Кубка мира в Квебеке, Миннеаполисе и Кэнморе.

Бородавко сообщил, что на данный момент команда занимается вылетом из Канады, обменивает билеты. Некоторые улетят уже сегодня, остальные — в ближайшее время.

«Конечно, есть сожаление, что не удалось провести этап в Квебеке, жалко упущенное время, ведь на перелёты затрачено очень много сил, и всё это впустую. Конечно, радости мало», — заявил тренер, слова которого приводит РИА «Новости».

Бородавко отметил, что спортсмены отправятся домой, где будут самостоятельно поддерживать форму. В следующий раз команда соберется на чемпионате России в Тюмени.