Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал желание двукратного чемпиона мира японца Юдзуру Ханю исполнить четверной аксель на соревнованиях.

«Четверной аксель — это, конечно же, знаковый элемент, но сделает ли его Ханю? Если да, это будет круто. Но боюсь, что даже в случае успешного исполнения четверной аксель так и останется разовой акцией», — заявил Самарин, слова которого приводит RT.

По мнению россиянина, не имеет смысла пытаться прыгнуть четверной аксель во что бы то ни стало, так как сейчас поощряется не чрезмерная сложность катания, а чистота.

Самарин отметил, что ему хотелось бы видеть более высокую стоимость четверных прыжков, однако исполнять в программе пять квадов по схеме «разбежался — прыгнул» — неправильно.