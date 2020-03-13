Российский лыжник Сергей Ардашев, завоевавший золотую медаль на молодежном чемпионате мира, поделился планами на следующий сезон.

«Успешно выступать на Кубках мира и постараться отобраться на взрослый чемпионат мира», — заявил Ардашев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению спортсмена, ему стоит работать над универсальностью: развивать классический стиль, но и не забывать про «конёк», так как он становится лучше с каждым годом.

«Надо продолжать тенденцию», — подчеркнул Ардашев.

Напомним, на молодежном чемпионате мира Ардашев взял золото в гонке с раздельного старта, а также стал серебряным призером масс-старта.