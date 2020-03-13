Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Для меня это лучший спринт в этом сезоне», — сказала Куклина в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Она добавила, что не смогла доработать последний круг, так как у неё «сковало» мышцы.

По мнению россиянки, трасса в Контиолахти для неё очень сложна в техническом плане. Куклина пояснила, что ну тяжелых подъемах она проигрывает в скорости, так как не может справиться с рельефом трассы.

Этап Кубка мира в Финляндии проходит без зрителей, однако болельщики поддерживают спортсменов, стоя неподалеку от трассы в лесу.

«Российскую публику не видела, но слышала. В лесу очень громко кричат и поддерживают», — сказала Куклина.