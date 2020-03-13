В Контиолахти (Финляндия) в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская спринтерская гонка. Победу одержала представительница Германии Дениз Херрманн, преодолевшая дистанцию 7,5 км за 20 минут.

Немка допустила один промах на стрельбе. Второе место заняла её соотечественница Франциска Пройсс, отставшая на 20 секунд. Замкнула тройку лидеров норвежка Тириль Экхофф, пробежавшая два штрафных круга.

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая седьмое место с чистой стрельбой. Ирина Старых стала 24-й, Светлана Миронова — 43-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 46. Кристина Резцова финишировала за пределами топ-60 и не отобралась в гонку преследования.