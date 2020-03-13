Международная федерация хоккея (ИИХФ) официально подтвердила отмену юниорского чемпионата мира для игроков не старше 18 лет. Турнир должен был пройти в американском Анн-Арборе в период с 16 по 26 апреля.

Причиной отмены стала пандемия коронавируса. Также ранее было объявлено о приостановке сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Президент США Дональд Трамп закрыл въезд для прибывших из Шенгенской зоны.

Ранее был отменен женский чемпионат мира в Канаде, который должен был стартовать 31 марта.

Напомним, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. На данный момент количество зараженных превышает 126 тысяч, из них 67 тыс выздоровели. Число погибших составляет свыше 4,5 тысяч человек.