Международный союз биатлонистов (IBU) ещё не принял решение об отмене или продолжении этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). О том, состоятся ли запланированные на выходные гонки, станет известно сегодня, 13 марта.

Рейс-директор IBU сообщил, что после окончания женского спринта состоится собрание, на котором будет определен план дальнейших действий.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что женский спринт мог стать последней гонкой в нынешнем сезоне. Однако в эфире «Матч ТВ» он добавил, что глава IBU пока не подтвердил отмену предстоящих соревнований.

Этап в Контиолахти проходит без зрителей, он является последним в сезоне, так как ранее были отменены соревнования в Холменколлене.