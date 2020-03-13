Российский фигурист Александр Самарин подвел итог сезона-2019/21, который завершился досрочно из-за отмены чемпионата мира.

По мнению фигуриста, несмотря на неудачи, можно выделить несколько положительных моментов. Он отметил, что начал иначе тренироваться и научился тому, чем не владел раньше.

«А главное, неудача, которая случилась на чемпионате Европы, ещё сильнее сплотила всю нашу команду, дала нам с тренером очень большой заряд правильной энергии и, надеюсь, этого настроя хватит не на один сезон», — заявил Самарин, слова которого приводит RT.

Напомним, на чемпионате Европы Самарин занял лишь десятое место и не отобрался на чемпионат мира. Победителем стал россиянин Дмитрий Алиев, второе место занял Артур Даниелян.