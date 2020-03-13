Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что сингл-микст и смешанная эстафета на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), скорее всего, будут отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

Он объяснил, что на тренерском совещании будет сообщение относительно того, состоятся ли соревнования в воскресенье, 15 марта.

«Общее мнение созрело: скорее всего, эстафеты проводить не будут. Скорее всего, гонки преследования состоятся», — заявил Хованцев в эфире «Матч ТВ».

Он добавил, что сборная России уедет из Контиолахти на автобусе до Хельсинки, откуда вылетит в Москву. Пересекать границу на автобусе команда не будет, так как делать это с оружием сложно.