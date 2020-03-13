20-летний полузащитник футбольного клуба «Нюрнберга» заболел коронавирусом. Как сообщает официальный сайт клуба, игроки, тренеры и персонал в целях профилактики сдали тест на вирус, он оказался положительным у Фабиана Нюрнбергегра.

Отмечается, что на данный момент заболевание протекает бессимптомно, футболист чувствует себя хорошо. Вся команда ушла на карантин и на протяжении ближайших двух недель будет находиться дома.

Напомним, в пятницу, 13 марта, руководство немецкой Бундеслиги приняло решение остановить чемпионат как минимум до апреля.

Ранее сообщалось, что коронавирус был обнаружен у полузащитника «Челси» Каллума Хадсон-Одои и главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.