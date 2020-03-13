Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал свое возможное увольнение по итогам сезона.

«Я готов продолжать работу старшим тренером сборной России. Никто не отрицает, что мы ошибались», — заявил Норицын в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что в данной ситуации необходимы честность и понимание, как из нее выйти. По его мнению, на протяжении сезона было понятно, как и где ошибались тренеры.

Напомним, ранее президент СБР Владимир Драчев сообщил, что после завершения сезона будет принято решение относительно того, останется ли Норицын в команде. На чемпионате мира в Антхольце женская сборная России ни завоевала ни одной награды.