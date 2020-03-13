Организаторы Открытого чемпионата Франции на данный момент не задумываются об отмене соревнований.

«До «Ролан Гаррос» ещё несколько месяцев. Сейчас мы не намерены отменять турнир», — гласит сообщение пресс-службы турнира. Отмечается, что французская федерация тенниса будет следовать рекомендациям руководства страны при принятия решений.

Напомним, «Ролан Гаррос» является одним из четырех турниров «Большого шлема», он играется на грунтовых кортах. Соревнования должны состояться в период с 18 мая по 7 июня. 18 мая стартуют квалификационные матчи.

Ранее из-за угрозы распространения коронавируса были отменены все турниры АТР на ближайшие шесть недель.