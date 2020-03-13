В расписание заключительного этапа Кубка мира по биатлону, который на данный момент проходит в Контиолахти (Финляндия), внесены изменения. Сингл-микст и смешанная эстафета, запланированные на 15 марта, отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

Мужская и женская гонка преследования пройдут согласно запланированному календарю, они состоятся завтра, 14 марта.

«После встречи с тренерами IBU решил, что завтрашние гонки преследования будут последними соревнованиями сезона. Эстафеты в воскресенье отменены», – гласит сообщение пресс-службы Международного союза биатлонистов.

Напомним, ранее был отменен этап Кубка мира в Норвегии, который должен был стать последним в сезоне.